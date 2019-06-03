Глава МЧС рассказал о лесопожарной ситуации в России

Глава МЧС России Евгений Зиничев рассказал о лесопожарной ситуации в стране.

Как сообщает РИА Новости, Зиничев на селекторном совещании в министерстве указал, что в 55 регионах страны введён особый противопожарный режим, а в двух регионах действует режим чрезвычайной ситуации.

«Лесопожарная обстановка остаётся сложной... Я хотел бы напомнить всем субъектам России, что профилактические меры дают нам экономический эффект. И об этом нужно помнить и вести профилактическую работу», — сказал он.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области потушили 904 возгорания с начала пожароопасного сезона.