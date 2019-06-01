Онищенко прокомментировал сообщения о «полезных свойствах» клещей

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Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал сообщения о «полезных свойствах укусов клещей». Он напомнил, что клещевой энцефалит — это тяжёлое инфекционное заболевание оболочек головного мозга.
Онищенко прокомментировал сообщения о «полезных свойствах» клещей
  • pixabay.com

«Мы когда-то с вами и оспой болели. Умирали миллионы, а те, кто выживал, конечно, приобретали иммунитет. Однако возвращаться к этой практике безответственно и неправильно. Да (если человек переболеет клещевой инфекцией. — RT), будет иммунитет, но после тяжёлой болезни, которая может окончиться смертью», — рассказал он URA.RU.

Ранее в Роспотребнадзоре опровергли сообщения о пользе укусов клещей, отметив, что они не могут повысить иммунитет человека. Об этом сообщало НСН.

Как указали в ведомстве, эффективной защитой от энцефалита является только вакцинация.

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