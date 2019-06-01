В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о пользе укусов клещей

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В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о «полезных свойствах укусов клещей», отметив, что они не могут повысить иммунитет человека. Как отметили в ведомстве, эффективной защитой от энцефалита является только вакцинация.
В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о пользе укусов клещей
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на советника директора Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктора Малеева.

Отмечается, что ранее заявление о пользе укусов клещей сделала заслуженный врач России Наталья Толоконская.

По словам Малеева, призывы лечить клещевые инфекции с помощью гомеопатии — это желание популяризировать её.

При этом сама Толоконская, опубликовавшая пост о клещах в Facebook, в беседе с «Говорит Москва» подчеркнула, что опасается искажения её слов.

«Я не буду давать комментарий по телефону по одной простой причине: большой риск, что мои слова могут быть искажены. Тем более что реакция на мой пост, как вы могли видеть, она состоит просто из очень таких агрессивных невежественных суждений», — сказала она.

Радиостанция отмечает, что женщина удалила публикацию со своей страницы в соцсети.

Ранее сайт «Москва 24» рассказал о рекомендациях Роспотребнадзора по действиям при укусе клеща.

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