В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о пользе укусов клещей
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на советника директора Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктора Малеева.
Отмечается, что ранее заявление о пользе укусов клещей сделала заслуженный врач России Наталья Толоконская.
По словам Малеева, призывы лечить клещевые инфекции с помощью гомеопатии — это желание популяризировать её.
При этом сама Толоконская, опубликовавшая пост о клещах в Facebook, в беседе с «Говорит Москва» подчеркнула, что опасается искажения её слов.
«Я не буду давать комментарий по телефону по одной простой причине: большой риск, что мои слова могут быть искажены. Тем более что реакция на мой пост, как вы могли видеть, она состоит просто из очень таких агрессивных невежественных суждений», — сказала она.
Радиостанция отмечает, что женщина удалила публикацию со своей страницы в соцсети.
Ранее сайт «Москва 24» рассказал о рекомендациях Роспотребнадзора по действиям при укусе клеща.