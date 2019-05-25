Роспотребнадзор провёл более 50 тысяч консультаций по профилактике клещевых инфекций

Специалисты Роспотребнадзора с 1 по 15 мая в рамках всероссийской горячей линии по вопросам профилактики клещевого энцефалита дали около 52 тыс. консультаций.

«В этом году в период с 1 по 15 мая 2019 года специалистами Роспотребнадзора в различных регионах было организовано консультирование граждан по вопросам профилактики клещевого энцефалита», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что всего специалистами было проведено 51 996 консультаций.

Ранее progorod43.ru со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Кировской области сообщал, что в регионе зарегистрировано 540 случаев укусов клещей с начала нынешнего сезона, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.