В Дзержинске после взрывов на заводе открыли горячую линию

В Дзержинске после взрывов на территории ГосНИИ «Кристалл» открыли круглосуточную горячую телефонную линию. Об этом говорится в сообщении администрации города в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что по указанному номеру граждане могут обратиться по всем вопросам, связанным с ЧП на заводе «Кристалл».

«Круглосуточный телефон горячей линии — 39-09-00 (единая дежурно-диспетчерская служба)», — заявили в администрации.

При этом по вопросам выбитых окон и других повреждений в жилых домах во время взрыва на заводе гражданам предложили обращаться в управляющие компании.

Ранее в Минздраве России заявили, что после взрывов в Дзержинске за медицинской помощью обратились 79 человек, на стационарном лечении находятся 15 человек.