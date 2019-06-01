В Дзержинске после взрывов на заводе открыли горячую линию

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В Дзержинске после взрывов на территории ГосНИИ «Кристалл» открыли круглосуточную горячую телефонную линию. Об этом говорится в сообщении администрации города в группе в социальной сети «ВКонтакте».
В Дзержинске после взрывов на заводе открыли горячую линию
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Отмечается, что по указанному номеру граждане могут обратиться по всем вопросам, связанным с ЧП на заводе «Кристалл».

«Круглосуточный телефон горячей линии — 39-09-00 (единая дежурно-диспетчерская служба)», — заявили в администрации.

При этом по вопросам выбитых окон и других повреждений в жилых домах во время взрыва на заводе гражданам предложили обращаться в управляющие компании.

Ранее в Минздраве России заявили, что после взрывов в Дзержинске за медицинской помощью обратились 79 человек, на стационарном лечении находятся 15 человек.

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