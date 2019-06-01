В Дагестане произошло ДТП с участием автобуса

Один человек погиб в Дагестане в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем.

Об этом сообщает региональное отделение МВД.

«Сегодня в 16:20 на 217-м км ФАД в Тарумовском районе республики в местности Артезиан произошло ДТП. Столкнулись автобус и легковая автомашина ВАЗ-2112... По предварительной версии, водитель легковой автомашины не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом», — указывается в заявлении.

Уточняется, что в результате происшествия погиб человек, находившийся в ВАЗ-2112.

Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства инцидента.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате столкновения двух автобусов в Перми пострадали шесть человек.