Греф высказал мнение о марафоне «Бегущие сердца»

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Глава Сбербанка Герман Греф высказал своё мнение о проходящем в Москве благотворительном марафоне «Бегущие сердца».

«Нам очень повезло с погодой. Было не очень жарко. Очень позитивный заряд у людей... по нашим оценкам, сегодня пробегут в общей сложности 20 тыс. человек. В таких условиях чувствуешь потрясающий прилив энергии», — сказал он.

По его словам, отдельный тон событию задаёт тот факт, что люди, участвующие в забегах, будут делать это «со смыслом».

«Мне кажется, что самое главное, что всех в этот день объединяет то, что сегодня 1 июня — День защиты детей. Все бегут со смыслом — в поддержку детей, которые, к сожалению, сегодня с нами не могут присутствовать по различным физическим причинам», — добавил Греф.

Он также добавил, что сам пробежал в рамках марафона 4,2 км.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в центре российской столицы ограничат движение из-за марафона «Бегущие сердца».

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