В центре Москвы ограничат движение из-за марафона «Бегущие сердца»

В центре российской столицы ограничат движение из-за марафона «Бегущие сердца», сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса.

Такие меры будут действовать с 30 мая по 2 июня.

В частности, с 12:00 30 мая до 23:59 2 июня полностью перекроют площадь Васильевский спуск.

1 июня с 00:00 до 18:00 автомобили не пустят на Москворецкую улицу и Большой Москворецкий мост. С 07:00 до 12:30 станет недоступен проезд по Болотной улице, Болотной площади, улице Серафимовича и Софийской набережной.

Ограничения коснутся Раушской набережной и 2-го Раушского переулка. Вместе с ними перекроют Москворецкую, Кремлёвскую, Пречистенскую и Фрунзенскую набережные.

1 июня с 07:00 до 15:30 вводятся ограничения на улицах Садовнической и Балчуг.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге ограничат движение из-за Большого велопарада.