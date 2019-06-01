Суд арестовал главу московского отдела СК на воздушном и водном транспорте
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Алексея Черникова.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 июля», — сказал он.
Как уточняет агентство, Коровин, его подчинённый Александр Ашурков и член палаты адвокатов Крыма Алексей Невзоров обвиняются в получении взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.
Ранее суд Краснокаменска отправил под арест гендиректора крупнейшего в Забайкалье горнодобывающего предприятия ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского» Александра Глотова по делу о взятке.
20 мая против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом.