Суд арестовал главу московского отдела СК на воздушном и водном транспорте

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Пресненский суд Москвы отправил под стражу на два месяца начальника столичного отдела СК на воздушном и водном транспорте Дмитрия Коровина по делу о взятке в 1 млн рублей.
Суд арестовал главу московского отдела СК на воздушном и водном транспорте
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Алексея Черникова.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 июля», — сказал он.

Как уточняет агентство, Коровин, его подчинённый Александр Ашурков и член палаты адвокатов Крыма Алексей Невзоров обвиняются в получении взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Ранее суд Краснокаменска отправил под арест гендиректора крупнейшего в Забайкалье горнодобывающего предприятия ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского» Александра Глотова по делу о взятке.

20 мая против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом.

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