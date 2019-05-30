Суд арестовал главу крупнейшего в Забайкалье горнодобывающего предприятия

Суд города Краснокаменска отправил под арест гендиректора крупнейшего в Забайкалье горнодобывающего предприятия ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского» Александра Глотова.

Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.

Отмечается, что под стражу также был отправлен депутат Совета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края Орхан Пашаев.

По данным СК, Глотов обвиняется в получении взятки в крупном размере, а Пашаев — в даче взятки в крупном размере.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовные дела против гендиректора ПАО «ППГХО» и депутата муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края.

По версии следствия, депутат дал главе предприятия взятку в размере 500 тыс. рублей, чтобы получить возможность оказывать услуги по организации питания работников ППГХО.