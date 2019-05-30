Суд арестовал главу крупнейшего в Забайкалье горнодобывающего предприятия
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.
Отмечается, что под стражу также был отправлен депутат Совета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края Орхан Пашаев.
По данным СК, Глотов обвиняется в получении взятки в крупном размере, а Пашаев — в даче взятки в крупном размере.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовные дела против гендиректора ПАО «ППГХО» и депутата муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края.
По версии следствия, депутат дал главе предприятия взятку в размере 500 тыс. рублей, чтобы получить возможность оказывать услуги по организации питания работников ППГХО.