Десять человек госпитализировали после ЧП на заводе «Кристалл»

В результате взрывов на территории ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области пострадали 39 человек, из них 10 доставлены в больницу.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения России.

«По состоянию на 16:00: пострадали 39 человек, 29 пациентам помощь оказана на месте. Госпитализированы 10 пострадавших», — заявили в ведомстве.

Указывается, что в том числе восемь человек в состоянии средней тяжести госпитализированы с осколочными поверхностными ранениями и ушибами мягких тканей в больницу Дзержинска, ещё двое с травмами средней степени тяжести доставлены в госпиталь ветеранов войны Нижегородской области.

Ранее сообщалось о 38 пострадавших.

Очевидец в беседе с RT рассказала подробности о взрывах на заводе в Дзержинске.