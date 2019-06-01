Десять человек госпитализировали после ЧП на заводе «Кристалл»

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В результате взрывов на территории ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области пострадали 39 человек, из них 10 доставлены в больницу. 
Десять человек госпитализировали после ЧП на заводе «Кристалл»
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения России. 

«По состоянию на 16:00: пострадали 39 человек, 29 пациентам помощь оказана на месте. Госпитализированы 10 пострадавших», — заявили в ведомстве.

Указывается, что в том числе восемь человек в состоянии средней тяжести госпитализированы с осколочными поверхностными ранениями и ушибами мягких тканей в больницу Дзержинска, ещё двое с травмами средней степени тяжести доставлены в госпиталь ветеранов войны Нижегородской области.

Ранее сообщалось о 38 пострадавших.

Очевидец в беседе с RT рассказала подробности о взрывах на заводе в Дзержинске.

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