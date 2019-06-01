Десять человек госпитализировали после ЧП на заводе «Кристалл»
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения России.
«По состоянию на 16:00: пострадали 39 человек, 29 пациентам помощь оказана на месте. Госпитализированы 10 пострадавших», — заявили в ведомстве.
Указывается, что в том числе восемь человек в состоянии средней тяжести госпитализированы с осколочными поверхностными ранениями и ушибами мягких тканей в больницу Дзержинска, ещё двое с травмами средней степени тяжести доставлены в госпиталь ветеранов войны Нижегородской области.
Ранее сообщалось о 38 пострадавших.
Очевидец в беседе с RT рассказала подробности о взрывах на заводе в Дзержинске.