Правительство России утвердило план мероприятий в честь 350-летия Петра I

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Правительство России утвердило план мероприятий, посвящённых 350-летию со дня рождения Петра I, которое будет отмечаться в 2022 году. Об этом сообщает kp.ru.
Правительство России утвердило план мероприятий в честь 350-летия Петра I
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Программа включает международные научно-практические конференции, театральные постановки, выставки, концерты.

Основной план состоит из 115 позиций. Тематические мероприятия пройдут в нескольких субъектах.

Санкт-Петербург примет главные торжества. Так, там состоится выставка в честь Петра I и его эпохи и премьера мюзикла «Пётр I» американского композитора Фрэнка Уайлдхорна.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Петербурге пройдёт более 100 мероприятий в честь Пушкинского дня России.

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