Правительство России утвердило план мероприятий в честь 350-летия Петра I
- РИА Новости
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Программа включает международные научно-практические конференции, театральные постановки, выставки, концерты.
Основной план состоит из 115 позиций. Тематические мероприятия пройдут в нескольких субъектах.
Санкт-Петербург примет главные торжества. Так, там состоится выставка в честь Петра I и его эпохи и премьера мюзикла «Пётр I» американского композитора Фрэнка Уайлдхорна.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Петербурге пройдёт более 100 мероприятий в честь Пушкинского дня России.