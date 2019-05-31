СК начал проверку по факту гибели зацепера в Москве

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Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская сообщила о начале проведения проверочных мероприятий в связи с гибелью подростка-зацепера на железной дороге в столице.
СК начал проверку по факту гибели зацепера в Москве
  • © Следственный комитет Российской Федерации

По её словам, тело юноши было обнаружено на крыше последнего вагона поезда Москва — Нара.

«Было обнаружено тело подростка с явными признаками электротравмы... Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — уточнила Марковская.

Ранее председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков в беседе с НСН предложил ввести уголовное наказание для зацеперов.

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