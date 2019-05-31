Специалисты ЧФ начали очищать акваторию Чёрного моря от боеприпасов времён войны

Отряд противодействия диверсантам Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота приступил к работам по очистке акватории Чёрного моря от боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает kp.ru.

©ГУ МЧС России по г. Севастополю

«Все найденные боеприпасы уничтожаются на месте дистанционным подрывом с использованием электродетонаторов», — рассказали в пресс-службе ЧФ. За несколько дней специалисты должны обезвредить более 30 артиллерийских снарядов, авиабомб и якорных мин. Взрывоопасные предметы на дне моря обнаружены сотрудниками компаний, занимающихся дистанционным магнитометрическим и гидролокационным обследованием. Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области обезвредили два артиллерийских снаряда.