Специалисты ЧФ начали очищать акваторию Чёрного моря от боеприпасов времён войны

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Отряд противодействия диверсантам Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота приступил к работам по очистке акватории Чёрного моря от боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает kp.ru.
Специалисты ЧФ начали очищать акваторию Чёрного моря от боеприпасов времён войны
  • ©ГУ МЧС России по г. Севастополю

«Все найденные боеприпасы уничтожаются на месте дистанционным подрывом с использованием электродетонаторов», — рассказали в пресс-службе ЧФ.

За несколько дней специалисты должны обезвредить более 30 артиллерийских снарядов, авиабомб и якорных мин.

Взрывоопасные предметы на дне моря обнаружены сотрудниками компаний, занимающихся дистанционным магнитометрическим и гидролокационным обследованием.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области обезвредили два артиллерийских снаряда.

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