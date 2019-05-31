Специалисты ЧФ начали очищать акваторию Чёрного моря от боеприпасов времён войны
- ©ГУ МЧС России по г. Севастополю
«Все найденные боеприпасы уничтожаются на месте дистанционным подрывом с использованием электродетонаторов», — рассказали в пресс-службе ЧФ.
За несколько дней специалисты должны обезвредить более 30 артиллерийских снарядов, авиабомб и якорных мин.
Взрывоопасные предметы на дне моря обнаружены сотрудниками компаний, занимающихся дистанционным магнитометрическим и гидролокационным обследованием.
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области обезвредили два артиллерийских снаряда.