Эксперт оценил присвоение аэропортам имён выдающихся россиян

Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил присвоение аэропортам имён выдающихся россиян.

«Это прекрасная идея, и она повышает коммуникацию между властью и гражданским обществом. Мероприятие дало возможность привлечь общество к государственному управлению», — заявил он.

Иванов выразил надежду, что полученный опыт в дальнейшем станут применять и при переименовании улиц и городов.

Ранее председатель АНО «Центр исследований, сохранения, поддержки и развития Евразийства» Юрий Самонкин в беседе с Newinform прокомментировал присвоение аэропортам имён выдающихся россиян.