В ХМАО чиновницу наказали за призыв к жителям поднять «пятую точку»

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К сотруднице администрации Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа Любови Иванцовой применили дисциплинарное взыскание за совет пожаловавшимся людям уезжать или поднять «свои пятые точки» и сделать что-то самим. 
В ХМАО чиновницу наказали за призыв к жителям поднять «пятую точку»
  • © Любовь Иванцова
  • Facebook

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя администрации района.

«За нарушение требований к служебному поведению к Любови Иванцовой применено дисциплинарное взыскание в виде замечания, которое влияет на лишение чиновницы всех премиальных выплат в размере 100%», — заявили в муниципалитете.

По данным СМИ, в начале мая в группе в соцсетях, рассказывающей о деятельности мэрии, чиновница в комментариях посоветовала жителям «езжать в другие посёлки» и «поднять свою пятую точку» и сделать что-то самим. По её словам, мост в посёлках Лямино и Сытомино по приказу жителей «строить не будут».

Глава района Андрей Трубецкой после этого сообщил, что по факту произошедшего будет проведена проверка. 

Также Иванцова в своём Facebook опубликовала обращение с извинениями перед жителями посёлков, заявив, что была «неоправданно резка в своём комментарии».

Ранее URA.RU передавало, что в Пермском крае вынесли приговор бывшему министру транспорта региона по обвинению в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

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