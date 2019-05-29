Объявлен приговор бывшему министру транспорта Пермского края

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Вынесен приговор бывшему министру транспорта Пермского края Алмазу Закиеву, сообщает URA.RU.
Объявлен приговор бывшему министру транспорта Пермского края
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Он получил восемь лет шесть месяцев в колонии строгого режима. Его признали виновным по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Получение взятки в особо крупном размере».

По версии обвинения, чиновник получил взятку путём продажи своей квартиры в Тюмени по завышенной цене.

После оглашения вердикта Закиева взяли под стражу в Ленинском районном суде Перми.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

Ранее телеканал «360» сообщал, что сотрудники Генеральной прокуратуры России совместно со специалистами УФСБ по Москве и Московской области провели проверку доходов и расходов экс-главы Клинского района Александра Постриганя.

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