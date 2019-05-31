Названы самые аварийные участки МКАД
- РИА Новости
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своём сайте.
«В этом году планируем сделать эти участки более безопасными, для чего обустроим рубежи самоконтроля дистанции, нанесём шумовые полосы и горизонтальную разметку, установим дополнительные комплексы фотовидеофиксации», — добавил он.
В начале мая, как передавал сайт «Москва 24», Собянин рассказал о реконструкции развязок на МКАД.
В апреле ГИБДД России опубликовала статистику ДТП за три месяца 2019 года.
Подробнее — в материале RT.