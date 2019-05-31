Названы самые аварийные участки МКАД

Шесть наиболее аварийных участков Московской кольцевой автодороги — 14, 21, 24, 31, 43-й км и 89—90-й км — в текущем году сделают более безопасными.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своём сайте.

«В этом году планируем сделать эти участки более безопасными, для чего обустроим рубежи самоконтроля дистанции, нанесём шумовые полосы и горизонтальную разметку, установим дополнительные комплексы фотовидеофиксации», — добавил он.

В начале мая, как передавал сайт «Москва 24», Собянин рассказал о реконструкции развязок на МКАД.

В апреле ГИБДД России опубликовала статистику ДТП за три месяца 2019 года.

Подробнее — в материале RT.