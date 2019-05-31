Названы самые аварийные участки МКАД

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Шесть наиболее аварийных участков Московской кольцевой автодороги — 14, 21, 24, 31, 43-й км и 89—90-й км — в текущем году сделают более безопасными.
Названы самые аварийные участки МКАД
  • РИА Новости

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своём сайте.

«В этом году планируем сделать эти участки более безопасными, для чего обустроим рубежи самоконтроля дистанции, нанесём шумовые полосы и горизонтальную разметку, установим дополнительные комплексы фотовидеофиксации», — добавил он.

В начале мая, как передавал сайт «Москва 24», Собянин рассказал о реконструкции развязок на МКАД.

В апреле ГИБДД России опубликовала статистику ДТП за три месяца 2019 года. 

Подробнее — в материале RT.

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