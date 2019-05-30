Эксперт оценил перспективы развития искусственного интеллекта
- РИА Новости
«Разработки искусственного интеллекта сейчас ведутся во многих странах, которые славятся производством программного обеспечения», — заявил он.
По его мнению, ИИ будет использоваться в различных сферах безопасности, а также в военных разработках, глубоком машинном обучении.
Как считает Парфентьев, у этой темы очень большой потенциал, который во многом ещё только предстоит раскрыть.
Со своей стороны, политический аналитик Роман Романов в беседе с ФАН отметил, что преимущество ИИ в том, что он может работать в незнакомых для себя ситуациях и синтезировать новые вещи.
«А вообще, робототехника и ИИ — это, вероятно, одно из самых передовых направлений, которые существуют», — отметил он.
Эксперт добавил, что ИИ — это действительно «конкурентное и необходимое направление развития».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира.