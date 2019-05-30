Эксперт оценил перспективы развития искусственного интеллекта

Короткая ссылка
Ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий Урван Парфентьев в беседе с Nation News оценил перспективы развития искусственного интеллекта.
Эксперт оценил перспективы развития искусственного интеллекта
  • РИА Новости

«Разработки искусственного интеллекта сейчас ведутся во многих странах, которые славятся производством программного обеспечения», — заявил он.

По его мнению, ИИ будет использоваться в различных сферах безопасности, а также в военных разработках, глубоком машинном обучении.

Как считает Парфентьев, у этой темы очень большой потенциал, который во многом ещё только предстоит раскрыть.

Со своей стороны, политический аналитик Роман Романов в беседе с ФАН отметил, что преимущество ИИ в том, что он может работать в незнакомых для себя ситуациях и синтезировать новые вещи.

«А вообще, робототехника и ИИ — это, вероятно, одно из самых передовых направлений, которые существуют», — отметил он.

Эксперт добавил, что ИИ — это действительно «конкурентное и необходимое направление развития».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить