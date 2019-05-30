В Крыму завели дело по факту гибели ребёнка в скатившемся с горы автомобиле

В Крыму завели уголовное дело по факту гибели пятилетней девочки в скатившемся с горы автомобиле. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по региону.

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Инцидент произошёл в Симферопольском районе. Машина съехала с горы Мурун-Кир и столкнулась с нежилым домом. Дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи уже провели осмотр места происшествия. Назначена медицинская и автотехническая судебные экспертизы, передаёт kp.ru. Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося. Ранее сообщалось, что девочку госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу, где она скончалась от полученных травм.