В Крыму завели дело по факту гибели ребёнка в скатившемся с горы автомобиле

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В Крыму завели уголовное дело по факту гибели пятилетней девочки в скатившемся с горы автомобиле. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по региону.
В Крыму завели дело по факту гибели ребёнка в скатившемся с горы автомобиле
  • ©crim.sledcom.ru

Инцидент произошёл в Симферопольском районе. Машина съехала с горы Мурун-Кир и столкнулась с нежилым домом.

Дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи уже провели осмотр места происшествия.

Назначена медицинская и автотехническая судебные экспертизы, передаёт kp.ru.

Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

Ранее сообщалось, что девочку госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу, где она скончалась от полученных травм.

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