Президент Татарстана и посол ЮАР в России провели рабочую встречу

Президент Татарстана Рустам Минниханов и посол ЮАР в России Номасонто Мария Сибанда-Туси провели рабочую встречу.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Встреча состоялась в Казанском кремле. Стороны обсудили вопросы укрепления отношений в рамках сотрудничества между двумя странами.

Ранее член Госсовета КНР, член ЦК КПК Ван Юн совершил визит на Казанский вертолётный завод. Его сопровождал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

«Янтарный край» сообщал, что в Калининграде обсудили развитие экономических связей со Швецией.