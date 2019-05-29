Президент Татарстана и посол ЮАР в России провели рабочую встречу

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Президент Татарстана Рустам Минниханов и посол ЮАР в России Номасонто Мария Сибанда-Туси провели рабочую встречу.
Президент Татарстана и посол ЮАР в России провели рабочую встречу
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Встреча состоялась в Казанском кремле. Стороны обсудили вопросы укрепления отношений в рамках сотрудничества между двумя странами.

Ранее член Госсовета КНР, член ЦК КПК Ван Юн совершил визит на Казанский вертолётный завод. Его сопровождал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

«Янтарный край» сообщал, что в Калининграде обсудили развитие экономических связей со Швецией.

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