В Тюмени проводят учения по пресечению условного теракта

В Тюмени организовали учения по пресечению условного теракта, сообщает NashGorod.ru со ссылкой на пресс-службу областного управления ФСБ России.

В занятиях участвуют сотрудники управлений ФСБ, ФСО, МВД, Федеральной службы войск национальной гвардии России, МЧС и других ведомств.

Цель мероприятия — отработка практических навыков по пресечению теракта, ликвидации возможных последствий и проверка уровня взаимодействия между правоохранительными структурами.

Ранее издание NewsNN.ru сообщало, что на нефтеперекачивающей станции «Горький» в Нижегородской области состоялись пожарные учения.