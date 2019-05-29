В Тюмени проводят учения по пресечению условного теракта
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- РИА Новости
В занятиях участвуют сотрудники управлений ФСБ, ФСО, МВД, Федеральной службы войск национальной гвардии России, МЧС и других ведомств.
Цель мероприятия — отработка практических навыков по пресечению теракта, ликвидации возможных последствий и проверка уровня взаимодействия между правоохранительными структурами.
Ранее издание NewsNN.ru сообщало, что на нефтеперекачивающей станции «Горький» в Нижегородской области состоялись пожарные учения.