В Тюмени проводят учения по пресечению условного теракта

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В Тюмени организовали учения по пресечению условного теракта, сообщает NashGorod.ru со ссылкой на пресс-службу областного управления ФСБ России.
В Тюмени проводят учения по пресечению условного теракта
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

В занятиях участвуют сотрудники управлений ФСБ, ФСО, МВД, Федеральной службы войск национальной гвардии России, МЧС и других ведомств.

Цель мероприятия — отработка практических навыков по пресечению теракта, ликвидации возможных последствий и проверка уровня взаимодействия между правоохранительными структурами.

Ранее издание NewsNN.ru сообщало, что на нефтеперекачивающей станции «Горький» в Нижегородской области состоялись пожарные учения.

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