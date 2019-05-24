На нефтеперекачивающей станции в Нижегородской области прошли пожарные учения
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- РИА Новости
В занятиях участвовали добровольная пожарная дружина, пожарно-спасательные гарнизоны регионального МЧС, а также ремонтно-эксплуатационный персонал станции.
Всего было задействовано около 100 человек и 22 единицы спецтехники.
Условный пожар ликвидировали в течение часа. Нештатных ситуаций не произошло.
В 2018 году RIA56 сообщало, что в Оренбургской области прошли учения с участием более 300 сотрудников ФСБ, МВД и МЧС.