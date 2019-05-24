На нефтеперекачивающей станции в Нижегородской области прошли пожарные учения

На нефтеперекачивающей станции «Горький» в Нижегородской области состоялись пожарные учения, сообщает NewsNN.ru.

В занятиях участвовали добровольная пожарная дружина, пожарно-спасательные гарнизоны регионального МЧС, а также ремонтно-эксплуатационный персонал станции.

Всего было задействовано около 100 человек и 22 единицы спецтехники.

Условный пожар ликвидировали в течение часа. Нештатных ситуаций не произошло.

В 2018 году RIA56 сообщало, что в Оренбургской области прошли учения с участием более 300 сотрудников ФСБ, МВД и МЧС.