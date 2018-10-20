В Оренбургской области прошли учения с участием более 300 сотрудников ФСБ, МВД и МЧС

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В Оренбургской области прошли учения «Молния-Новосергиевка-2018» с участием более 300 сотрудников УФСБ, погрануправления, УМВД, УФСИН, управления Росгвардии, ГУ МЧС и других спецподразделений, сообщает RIA56.
В Оренбургской области прошли учения с участием более 300 сотрудников ФСБ, МВД и МЧС
  • РИА Новости

Цель занятий — изучить уровень антитеррористической защищённости и проверить эффективность системы мер по борьбе с терроризмом на топливно-энергетическом объекте.

По сценарию группа «вооружённых террористов» захватила административное здание и заложников.

«Во время учений отработаны вопросы оцепления и блокирования объекта террористической угрозы, оказания первой медицинской помощи, лечебно-эвакуационные, аварийно-спасательные и другие мероприятия», — заявили в пресс-службе регионального УФСБ.

Занятия проводились в несколько этапов. По итогам манёвров руководство оперативного штаба дало положительную оценку действиям участников.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области спасатели провели учения, посвящённые отработке ликвидации чрезвычайной ситуации.

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