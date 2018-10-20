В Оренбургской области прошли учения с участием более 300 сотрудников ФСБ, МВД и МЧС
- РИА Новости
Цель занятий — изучить уровень антитеррористической защищённости и проверить эффективность системы мер по борьбе с терроризмом на топливно-энергетическом объекте.
По сценарию группа «вооружённых террористов» захватила административное здание и заложников.
«Во время учений отработаны вопросы оцепления и блокирования объекта террористической угрозы, оказания первой медицинской помощи, лечебно-эвакуационные, аварийно-спасательные и другие мероприятия», — заявили в пресс-службе регионального УФСБ.
Занятия проводились в несколько этапов. По итогам манёвров руководство оперативного штаба дало положительную оценку действиям участников.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области спасатели провели учения, посвящённые отработке ликвидации чрезвычайной ситуации.