В Саратовской области проходит всеармейский этап конкурса «Мастера артиллерийского огня»

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В Саратовской области продолжается всеармейский этап конкурса «Мастера артиллерийского огня», сообщает телеканал «Звезда».
В Саратовской области проходит всеармейский этап конкурса «Мастера артиллерийского огня»
  • © Минобороны РФ / mil.ru

Его участниками стали восемь команд из четырёх военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск и Михайловской военной артиллерийской академии.

Военнослужащие будут соревноваться в точности выполнения огневых задач из миномётного комплекса 2С12А, а также в поражении целей из ПКТ, стрельбе из гранатомётов РПГ-7В и автоматов АК-74.

Состязания продлятся по 1 июня.

Ранее URA.RU сообщало об армейских играх «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» в Челябинской области.

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