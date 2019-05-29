В Саратовской области проходит всеармейский этап конкурса «Мастера артиллерийского огня»

В Саратовской области продолжается всеармейский этап конкурса «Мастера артиллерийского огня», сообщает телеканал «Звезда».

Его участниками стали восемь команд из четырёх военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск и Михайловской военной артиллерийской академии.

Военнослужащие будут соревноваться в точности выполнения огневых задач из миномётного комплекса 2С12А, а также в поражении целей из ПКТ, стрельбе из гранатомётов РПГ-7В и автоматов АК-74.

Состязания продлятся по 1 июня.

Ранее URA.RU сообщало об армейских играх «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» в Челябинской области.