В Саратовской области проходит всеармейский этап конкурса «Мастера артиллерийского огня»
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Его участниками стали восемь команд из четырёх военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск и Михайловской военной артиллерийской академии.
Военнослужащие будут соревноваться в точности выполнения огневых задач из миномётного комплекса 2С12А, а также в поражении целей из ПКТ, стрельбе из гранатомётов РПГ-7В и автоматов АК-74.
Состязания продлятся по 1 июня.
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