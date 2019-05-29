В Институте демографии прокомментировали предложение ввести отцовский капитал
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«Этого абсолютно недостаточно для повышения рождаемости. Но любую выплату, которая выступает инструментом поддержки многодетной семьи, надо приветствовать. Как бы она ни называлась, на каком бы основании ни была введена», — заявил он.
По его мнению, чтобы подчеркнуть роль семьи, необходимо уйти от «материнского» и «отцовского» капитала, сделать его просто «семейным».
Как добавил Крупнов, для решения проблемы нужен комплексный подход.
Ранее СМИ сообщали, что для получения субсидии необходимо соответствовать ряду требований: все дети должны быть рождены и воспитываться в одной семье, а родители обязаны находиться в официально зарегистрированном браке.
Родительский комитет поддержал идею отцовского капитала в России.