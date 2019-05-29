В Институте демографии прокомментировали предложение ввести отцовский капитал

Глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с НСН прокомментировал предложение Общественной палаты России о введении отцовского капитала — субсидии за рождение третьего ребёнка в семье.

«Этого абсолютно недостаточно для повышения рождаемости. Но любую выплату, которая выступает инструментом поддержки многодетной семьи, надо приветствовать. Как бы она ни называлась, на каком бы основании ни была введена», — заявил он.

По его мнению, чтобы подчеркнуть роль семьи, необходимо уйти от «материнского» и «отцовского» капитала, сделать его просто «семейным».

Как добавил Крупнов, для решения проблемы нужен комплексный подход.

Ранее СМИ сообщали, что для получения субсидии необходимо соответствовать ряду требований: все дети должны быть рождены и воспитываться в одной семье, а родители обязаны находиться в официально зарегистрированном браке.

Родительский комитет поддержал идею отцовского капитала в России.