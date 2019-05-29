Минфин объяснил причины повышения и снижения ставок по ипотеке в России

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Замминистра финансов России Алексей Моисеев объяснил, с чем связано повышение и снижение ставок по ипотеке в России.

«Повышение и снижение ставок по ипотеке определяется, прежде всего, макроэкономической ситуацией и стоимостью привлечения банками средств. Ипотека — самый долгосрочный кредит, средний срок которого более 15 лет», — рассказал он в интервью РИА Новости.

Моисеев добавил, что для выдачи ипотеки финансовым учреждениям необходимо привлечь фондирование, ориентиром стоимости которого на короткий срок является ключевая ставка Центробанка, превышающая инфляцию.

В Совете Федерации рассказали НСН, как ЦБ сможет контролировать предоставление ипотечных каникул банками.

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