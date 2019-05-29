МВД возбудило дело по факту ДТП в Приморье

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В МВД Приморского края заявили о возбуждении уголовного дела по факту ДТП с пассажирским автобусом, который перевозил китайских туристов.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом... возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного Кодекса России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)», — указывается в заявлении. 

Уточняется, что по результатам медицинского освидетельствования алкоголя в крови водителя не обнаружено.

Также подчёркивается, что проведённая сотрудниками Госавтоинспекции проверка документации компании-перевозчика не выявила нарушений: путевой лист, отметки о прохождении предрейсового медицинского и технического осмотров соответствуют установленным требованиям.

Ранее в МВД заявили, что в результате опрокидывания автобуса в Приморском крае погибли два человека и 19 пострадали.

По предварительным данным, водителю автобуса стало плохо во время движения.

В январе Newinform сообщал, что в результате двойного ДТП в Санкт-Петербурге погиб пенсионер. 

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