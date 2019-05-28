Губернатор Севастополя и новый командующий ЧФ провели первую рабочую встречу

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников и новый командующий Черноморским флотом Игорь Осипов провели первую рабочую встречу.

Об этом информирует «Новый Севастополь».

«Мы обсуждали в целом основные направления взаимодействия, которые касаются развития города, социальных объектов там, где проживают военнослужащие, пространственное развитие города», — указал Овсянников по итогам встречи.

Кроме того, по словам губернатора, поднимались темы, которые могут затронуть интересы флота.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что малые противолодочные корабли ЧФ провели учения по поиску подлодки условного противника.