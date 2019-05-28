В Астрахани предстанет перед судом владелица частного детсада, где связывали детей
- РИА Новости
Следователи установили, что женщина организовала детсад совместно с мужем. Более двух лет супруги оказывали услуги, не имея квалифицированного персонала.
В дневное время воспитанников связывали и лишали возможности передвигаться.
В ходе следствия пострадавшими признаны 33 человека.
Ранее URA.RU сообщало, что в Красноярском крае вынесли приговор в отношении двух воспитательниц детского сада, истязавших воспитанников.