В Астрахани предстанет перед судом владелица частного детсада, где связывали детей

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В Астрахани предстанет перед судом владелица частного детского сада, где связывали детей, сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.
В Астрахани предстанет перед судом владелица частного детсада, где связывали детей
  • РИА Новости

Следователи установили, что женщина организовала детсад совместно с мужем. Более двух лет супруги оказывали услуги, не имея квалифицированного персонала.

В дневное время воспитанников связывали и лишали возможности передвигаться.

В ходе следствия пострадавшими признаны 33 человека.

Ранее URA.RU сообщало, что в Красноярском крае вынесли приговор в отношении двух воспитательниц детского сада, истязавших воспитанников.

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