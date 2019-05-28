В Астрахани предстанет перед судом владелица частного детсада, где связывали детей

В Астрахани предстанет перед судом владелица частного детского сада, где связывали детей, сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

Следователи установили, что женщина организовала детсад совместно с мужем. Более двух лет супруги оказывали услуги, не имея квалифицированного персонала.

В дневное время воспитанников связывали и лишали возможности передвигаться.

В ходе следствия пострадавшими признаны 33 человека.

Ранее URA.RU сообщало, что в Красноярском крае вынесли приговор в отношении двух воспитательниц детского сада, истязавших воспитанников.