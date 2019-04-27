В Красноярском крае вынесли приговор по делу об истязании воспитанников детсада

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В Красноярском крае вынесли приговор в отношении двух воспитательниц детского сада, истязавших воспитанников, сообщает URA.RU.
В Красноярском крае вынесли приговор по делу об истязании воспитанников детсада
  • РИА Новости

Женщины признаны виновными в истязании воспитанников и приговорены к четырём годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.

Как установили следствие и суд, в апреле 2017 года родители детей, посещавших среднюю группу детсада «Колосок» в Канске, заметили, что у ребят на теле появились следы уколов.

Впоследствии выяснилось, что с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили воспитанникам уколы канцелярскими булавками.

«В ходе следствия воспитатели не признали свою вину. В управление образования города Канска направлено представление о ненадлежащем исполнении сотрудниками детского сада своих трудовых обязанностей, об устранении причин и условий, способствующих совершению преступления», — говорится в сообщении на сайте СУ СК России по региону.

Ранее Newinform передавало, что в Ставропольском крае вынесли приговор в отношении женщины, обвинявшейся в причинении тяжкого вреда здоровью младенца.

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