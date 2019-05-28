В Союзе виноградарей и виноделов России прокомментировали ограничение госзакупок импортных вин

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Председатель Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в беседе с НСН прокомментировал решение правительства ограничить госзакупки импортных вин, игристых вин, ликёрных и фруктовых (плодовых) вин.
В Союзе виноградарей и виноделов России прокомментировали ограничение госзакупок импортных вин
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Это 1—2% от общего объёма. Но для российских виноделов это знак того, что государство готово им помогать», — заявил Попович.

По его словам, власти признали, что российские виноделы уже производят вина такого уровня, что могут закупаться для государственных нужд, для встречи делегаций.

Ранее в правительстве подчеркнули, что ограничение касается только госзакупок и не распространяется на импортные вина, которые обращаются в коммерческом секторе.

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