В Союзе виноградарей и виноделов России прокомментировали ограничение госзакупок импортных вин
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- РИА Новости
«Это 1—2% от общего объёма. Но для российских виноделов это знак того, что государство готово им помогать», — заявил Попович.
По его словам, власти признали, что российские виноделы уже производят вина такого уровня, что могут закупаться для государственных нужд, для встречи делегаций.
Ранее в правительстве подчеркнули, что ограничение касается только госзакупок и не распространяется на импортные вина, которые обращаются в коммерческом секторе.