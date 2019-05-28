Правительство России ограничило госзакупки импортных вин

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Правительство России приняло решение ограничить госзакупки вин, игристых вин, ликёрных и фруктовых (плодовых) вин. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Правительство России ограничило госзакупки импортных вин
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

«В целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия к видам пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливается ограничение на допуск к закупкам для государственных и муниципальных нужд, отнесены вина, игристые вина, ликёрные и фруктовые (плодовые) вина», — говорится в тексте.

В правительстве подчеркнули, что ограничение касается только госзакупок и не распространяется на импортные вина, которые обращаются в коммерческом секторе.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что объём экспорта продукции агропромышленного комплекса Крыма составил $1,4 млн за четыре месяца 2019 года.

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