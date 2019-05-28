СМИ: В России могут запретить доступ к детским пляжам

В России могут запретить доступ к детским пляжам, сообщает газета «Известия».

Из действующей редакции Водного кодекса следует, что каждый гражданин имеет право на бесплатный доступ к водоёму и береговой линии (20 м).

В Минпросвещения полагают, что необходимо сделать исключение для организаций детского отдыха и ограничить доступ посторонних к местам, где купаются дети.

В настоящее время министерство совместно с Минприроды и Роспотребнадзором изучает вопрос о внесении соответствующих изменений в законодательство, рассказали в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе Минприроды подтвердили эту информацию. Там поддержали инициативу и предложили внести поправки в Водный кодекс, аналогичные прошлогодним, которые касались музеев-заповедников. По ним правила доступа к прилегающим водоёму и пляжу устанавливает сама организация.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Сочи направят почти миллиард рублей на укрепление пляжей.