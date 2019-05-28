В России могут начать пропагандировать здоровый образ жизни с помощью кино
Об этом она рассказала в интервью газете «Известия».
«Мы активно взаимодействуем и с Министерством культуры. У нас есть общие замыслы создания новых фильмов, сериалов, которые нам помогут», — сказала Скворцова.
Вместе с этим она добавила, что значительную роль в данном вопросе будут играть также социальные сети и СМИ.
«А ещё мы очень рассчитываем на СМИ... Люди по-прежнему зависимы и от телевидения, и от печатных изданий. Большая часть молодёжи черпает информацию в социальных сетях, так что нужно будет и об этом позаботиться», — указала министр.
В сентябре 2018 года врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН оценил результаты опроса, согласно которым доля непьющих россиян увеличилась до 40%.