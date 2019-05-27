СК начал проверку после падения строительного крана в Перми

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Следственный комитет начал проверку по факту падения башенного крана в Перми. Как отметили в ведомстве, в результате инцидента госпитализирована с травмами крановщица.
СК начал проверку после падения строительного крана в Перми
  • © Следственный комитет Российской Федерации

«В момент падения крана в кабине находилась крановщица, которая получила различные травмы и была госпитализирована. Кроме того, упавшим краном частично разрушены одноэтажный жилой частный дом, надворные постройки, примыкающие к двухэтажному частному жилому дому, и легковой автомобиль», — говорится в сообщении СК.

На месте происшествия работают специалисты.

Ранее URA.RU сообщало, что на улице Решетникова в Перми упал строительный кран.

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