В Перми упал строительный кран
- РИА Новости
«Да, действительно, произошло падение строительного крана. Информацию о жертвах пока не подтверждаем. Выясняем обстоятельства случившегося», — заявили в ведомстве.
Как указывает агентство, кран упал из-за сильного ветра.
В 2018 году в Барнауле в результате падения строительного крана из-за урагана погиб мужчина.
В феврале сетевое издание progorod43.ru передавало, что в суд направлено дело, связанное с падением рабочих со строительных лесов в Кировской области.