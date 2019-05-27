В Перми упал строительный кран

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На улице Решетникова в Перми упал строительный кран, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МЧС России.
В Перми упал строительный кран
  • РИА Новости

«Да, действительно, произошло падение строительного крана. Информацию о жертвах пока не подтверждаем. Выясняем обстоятельства случившегося», — заявили в ведомстве.

Как указывает агентство, кран упал из-за сильного ветра. 

В 2018 году в Барнауле в результате падения строительного крана из-за урагана погиб мужчина.

В феврале сетевое издание progorod43.ru передавало, что в суд направлено дело, связанное с падением рабочих со строительных лесов в Кировской области.

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