На улице Решетникова в Перми упал строительный кран, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МЧС России.

«Да, действительно, произошло падение строительного крана. Информацию о жертвах пока не подтверждаем. Выясняем обстоятельства случившегося», — заявили в ведомстве.

Как указывает агентство, кран упал из-за сильного ветра.

В 2018 году в Барнауле в результате падения строительного крана из-за урагана погиб мужчина.

В феврале сетевое издание progorod43.ru передавало, что в суд направлено дело, связанное с падением рабочих со строительных лесов в Кировской области.