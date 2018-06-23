В Барнауле в результате падения строительного крана из-за урагана погиб мужчина

Следователи начали проверку по факту падения строительного крана в Барнауле, в результате произошедшего погиб крановщик. Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Информация о падении башенного крана поступила в СК около 21:10 по местному времени (17:10 мск). На место ЧП была направлена следственно-оперативная группа.

«Удалось выяснить, что погиб рабочий крана. По данному факту проводится доследственая проверка», — приводит сообщение Интерфакс.

Следователи намерены установить личность погибшего и компанию, проводившую работы в центре Барнаула. Кроме того, будет установлен объект, на котором работал мужчина.

Ранее стало известно, что в центре Барнаула из-за урагана упал строительный кран.