В Якутске вынесли приговор по делу о ДТП с тремя погибшими

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В Якутске вынесли приговор по делу о дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли три человека. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу республиканской прокуратуры.
В Якутске вынесли приговор по делу о ДТП с тремя погибшими
  • РИА Новости

Установлено, что в марте 2018 года водитель перевозил пассажиров из Якутска в Вилюйск и установил в микроавтобусе три дополнительных сиденья, чтобы увеличить вместимость. На 149-м километре трассы «Вилюй» он врезался в другую машину. Погибли пассажиры, сидевшие на добавленных местах.

Суд признал водителя виновным и приговорил его к трём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Вердикт пока не вступил в законную силу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области при столкновении автобуса с грузовиком пострадали шесть человек.

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