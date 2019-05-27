В Якутске вынесли приговор по делу о ДТП с тремя погибшими
- РИА Новости
Установлено, что в марте 2018 года водитель перевозил пассажиров из Якутска в Вилюйск и установил в микроавтобусе три дополнительных сиденья, чтобы увеличить вместимость. На 149-м километре трассы «Вилюй» он врезался в другую машину. Погибли пассажиры, сидевшие на добавленных местах.
Суд признал водителя виновным и приговорил его к трём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Вердикт пока не вступил в законную силу.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области при столкновении автобуса с грузовиком пострадали шесть человек.