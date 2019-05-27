В Госдуме прокомментировали отмену внутрисетевого роуминга

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Анастасия Румянцева, Полина Полетаева
Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал RT постановление премьер-министра России Дмитрия Медведева, которое закрепляет отмену внутрисетевого роуминга.
В Госдуме прокомментировали отмену внутрисетевого роуминга
  • РИА Новости

Депутат отметил, что оценивает инициативу «абсолютно положительно».

«Мы заинтересованы в максимальной мобильности наших граждан, наших друзей и соседей… чтобы никто не переплачивал лишние деньги за сотовую связь. Мы заинтересованы в том, чтобы наше евразийское пространство как можно активнее развивалось, как можно меньше было барьеров и злоупотреблений. Это всё работает нам всем в плюс — и российской экономике, и экономике наших партнёров», — пояснил парламентарий.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.

Как указано на сайте правительства, была также интенсифицирована работа по поэтапной отмене роуминга между странами Евразийского экономического союза: Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Россией.

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