В Госдуме прокомментировали отмену внутрисетевого роуминга

Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал RT постановление премьер-министра России Дмитрия Медведева, которое закрепляет отмену внутрисетевого роуминга.

Депутат отметил, что оценивает инициативу «абсолютно положительно».

«Мы заинтересованы в максимальной мобильности наших граждан, наших друзей и соседей… чтобы никто не переплачивал лишние деньги за сотовую связь. Мы заинтересованы в том, чтобы наше евразийское пространство как можно активнее развивалось, как можно меньше было барьеров и злоупотреблений. Это всё работает нам всем в плюс — и российской экономике, и экономике наших партнёров», — пояснил парламентарий.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.

Как указано на сайте правительства, была также интенсифицирована работа по поэтапной отмене роуминга между странами Евразийского экономического союза: Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Россией.