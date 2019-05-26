В аэропорту Петербурга совершил аварийную посадку самолёт из Китая

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В петербургском аэропорту Пулково совершил аварийную посадку пассажирский самолёт Пекин — Санкт-Петербург, у которого отказал один двигатель. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на службу аэропорта по связям с общественностью.
В аэропорту Петербурга совершил аварийную посадку самолёт из Китая
  • © Federico Gambarini
  • globallookpress.com

«При подходе на посадку в аэропорт Пулково экипаж рейса Пекин — Санкт-Петербург запросил аварийную посадку в связи с отказом одного из двигателей», — сообщили в Пулкове.

Отмечается, что в аэропорт оперативно прибыла аварийно-спасательная команда. Самолёт благополучно приземлился и встал на место стоянки.

Ранее самолёт, выполнявший рейс Сургут — Худжанд, вернулся в аэропорт вылетаURA.RU со ссылкой на экстренные службы сообщило, что срабатывание датчика стабилизации стало основной причиной вынужденной посадки самолёта, но неизвестно, было ли оно ложным.

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