В аэропорту Петербурга совершил аварийную посадку самолёт из Китая

В петербургском аэропорту Пулково совершил аварийную посадку пассажирский самолёт Пекин — Санкт-Петербург, у которого отказал один двигатель. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на службу аэропорта по связям с общественностью.

«При подходе на посадку в аэропорт Пулково экипаж рейса Пекин — Санкт-Петербург запросил аварийную посадку в связи с отказом одного из двигателей», — сообщили в Пулкове.

Отмечается, что в аэропорт оперативно прибыла аварийно-спасательная команда. Самолёт благополучно приземлился и встал на место стоянки.

Ранее самолёт, выполнявший рейс Сургут — Худжанд, вернулся в аэропорт вылета. URA.RU со ссылкой на экстренные службы сообщило, что срабатывание датчика стабилизации стало основной причиной вынужденной посадки самолёта, но неизвестно, было ли оно ложным.