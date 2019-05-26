В ФСИН прокомментировали смерть осуждённого в Ярославле
- РИА Новости
В ведомстве заявили, что информация об избиении осуждённого в СИЗО-1 не соответствует действительности.
«28 апреля 2019 года в камере СИЗО-1 обнаружен осуждённый С., этапируемый транзитом через следственный изолятор, совершивший попытку суицида», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что следов насилия и пыток на теле заключённого не обнаружено.
По факту произошедшего была проведена проверка, материалы направили в следственные органы.
Ранее СК начал проверку из-за смерти осуждённого после получения травм в СИЗО в Ярославской области.