В России вступает в силу приказ Минтруда о доплатах к пенсиям

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В России с 26 мая вступает в силу приказ Министерства труда и социальной защиты, который корректирует правила расчёта федеральной социальной доплаты к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
В России вступает в силу приказ Минтруда о доплатах к пенсиям
  • РИА Новости

Отмечается, что если размер пенсии у неработающего пенсионера находится на уровне ниже прожиточного минимума, то ему назначают социальную доплату, «дотягивающую» пенсию до прожиточного минимума.

Согласно новым требованиям сначала будут устанавливать социальную доплату, приравнивающую размер пенсии к прожиточному минимуму, а затем проводить индексацию.

Это позволит пенсионерам с маленькой пенсией после каждой индексации получать доход выше прожиточного минимума, а не равный ему.

Указывается, что по этой схеме будут проиндексированы все пенсии, которые были ниже уровня прожиточного минимума, с января 2019 года.

Ранее в Пенсионном фонде России рассказали, как можно узнать полный размер своей пенсии.

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