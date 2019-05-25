СК сообщил об аресте первого замглавы Балашихи

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Первого заместителя главы администрации Балашихи арестовали по обвинению в получении взятки в размере 4 млн рублей. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Московской области.
СК сообщил об аресте первого замглавы Балашихи
  • © СК России

«Первому заместителю главы администрации города Балашихи предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России)», — указано в сообщении.

По данным СК, с лета 2018 года обвиняемый систематически получал взятки от гендиректора одной из компаний по строительству и обслуживанию дорог за общее покровительство, заключение контракта и непроверку качества работ.

В ведомстве добавили, что общая сумма взяток составила не менее 4 млн рублей.

«Проведены обыски в служебном кабинете, а также по месту жительства обвиняемого. Устанавливаются иные должностные лица администрации, причастные к совершению преступления», — заявили в СК. 

Отмечается, что расследование продолжается. 

Ранее Басманный суд Москвы продлил арест бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.

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