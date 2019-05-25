В Росгвардии рассказали о мерах предосторожности во время последнего звонка

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В Росгвардии рекомендовали школьникам, собирающимся на последний звонок, сообщать родителям о своём местонахождении и планах.

Как сообщает РИА Новости, в ведомстве отметили, что если человек исчез в ходе празднования, его можно найти с помощью его же гаджетов.

При этом, если не удалось оперативно обнаружить человека, следует обратиться за помощью в правоохранительные органы.

Также в Росгвардии напомнили, что во время празднования последнего звонка во многих городах России правоохранительные органы вводят усиленный режим обеспечения общественной безопасности и порядка.

Ранее телеканал «360» передавал, что министр образования Московской области Ольга Забралова сообщила, что в Подмосковье последний звонок прозвенит почти для 108 тыс. выпускников.

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