Петербургское метро будет работать без перерыва в ночь на 27 мая

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Петербургский метрополитен будет работать без перерыва в ночь на 27 мая, сообщает kp.ru.
Петербургское метро будет работать без перерыва в ночь на 27 мая
  • © Анатолий Медведь
  • РИА Новости

Такое решение принято в связи с празднованием Дня города. В воскресенье, 26 мая, состоятся различные мероприятия, в том числе шествия, концерты и салют.

«Обращаем внимание, что с 02:00 и до 04:30 27 мая турникеты не будут принимать проездные БСК и интернет-платежи. Проехаться на метро можно будет только по единым проездным билетам и жетонам, которые будут продаваться в кассах на станциях», — уточнили в пресс-службе метрополитена.

Некоторые станции будут закрыты. Среди них — «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект» и «Московская».

Ранее Пятый канал сообщал, что концерт «Классика на Дворцовой» пройдёт в воскресенье, 26 мая, на главной площади Санкт-Петербурга.

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