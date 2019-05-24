В Петербурге выделят 61,4 млн рублей на развитие науки

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В Санкт-Петербурге выделят 61,4 млн рублей на развитие науки, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу Смольного.
В Петербурге выделят 61,4 млн рублей на развитие науки
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

Гранты планируется направить на подготовку и выпуск научных, научно-образовательных и научно-популярных периодических изданий, проведение конференций, конгрессов, форумов, проведение исследований и разработок в области сельского хозяйства.

Претендовать на гранты могут хозяйственные общества, а также молодые кандидаты наук и учёные.

Ранее сообщалось, что утверждена госпрограмма научно-технологического развития России.

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