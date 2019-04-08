Утверждена госпрограмма научно-технологического развития России

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Правительство России утвердило госпрограмму «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Об этом сообщается на сайте кабмина.
Утверждена госпрограмма научно-технологического развития России
  • РИА Новости

Отмечается, что программа будет реализовываться в 2019—2030 годах.

«Реализация государственной программы «Развитие науки и технологий» на 2013—2020 годы досрочно прекращается», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в 2019 году на реализацию госпрограммы из федерального бюджета планируют выделить 688,3 млрд рублей, в 2020-м — 740,7 млрд рублей, в 2021-м — 795,9 млрд рублей.

«К 2030 году объём ассигнований федерального бюджета на реализацию госпрограммы планируется довести до более чем 1 трлн рублей в год», — сообщили в кабмине.

Ранее ректор Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова Виктор Садовничий назвал приоритетные направления в области науки на следующее десятилетие.

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