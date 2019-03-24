Садовничий назвал приоритетные направления в области науки на следующие 10 лет
- РИА Новости
«Я могу назвать направления: цифровизация, искусственный интеллект, изучение мозга, экология, Мировой океан, космос и, конечно, развитие экономики», — цитирует его ТАСС.
В связи с этим, по мнению Садовничего, российские университеты будут приобретать всё большее значение.
Ранее в пресс-службе Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым назвали специальности в сфере общественного питания и торговли, которые являются наиболее популярными среди студентов региона.