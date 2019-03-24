Садовничий назвал приоритетные направления в области науки на следующие 10 лет

Ректор Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова Виктор Садовничий назвал приоритетные направления в области науки на следующее десятилетие.

«Я могу назвать направления: цифровизация, искусственный интеллект, изучение мозга, экология, Мировой океан, космос и, конечно, развитие экономики», — цитирует его ТАСС.

В связи с этим, по мнению Садовничего, российские университеты будут приобретать всё большее значение.

Ранее в пресс-службе Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым назвали специальности в сфере общественного питания и торговли, которые являются наиболее популярными среди студентов региона.