Садовничий назвал приоритетные направления в области науки на следующие 10 лет

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Ректор Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова Виктор Садовничий назвал приоритетные направления в области науки на следующее десятилетие.
Садовничий назвал приоритетные направления в области науки на следующие 10 лет
  • РИА Новости

«Я могу назвать направления: цифровизация, искусственный интеллект, изучение мозга, экология, Мировой океан, космос и, конечно, развитие экономики», — цитирует его ТАСС.

В связи с этим, по мнению Садовничего, российские университеты будут приобретать всё большее значение.

Ранее в пресс-службе Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым назвали специальности в сфере общественного питания и торговли, которые являются наиболее популярными среди студентов региона

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