Во Владимирской области завели дело по факту гибели трёхлетнего ребёнка при пожаре

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Следственное управление СК России по Владимирской области завело уголовное дело после проверки по факту гибели трёхлетнего мальчика при пожаре, сообщает kp.ru.
Во Владимирской области завели дело по факту гибели трёхлетнего ребёнка при пожаре
  • Reuters

Инцидент произошёл 22 мая в посёлке Мезиновском. По имеющимся данным, 29-летняя мать троих детей ушла к соседке помогать высаживать рассаду. В это время её девятилетний сын стал играть со спичками. Он поджёг бумагу, от которой загорелся весь дом.

Проходивший мимо мужчина вытащил старшего и среднего сыновей женщины (девяти и семи лет). Узнав, что в доме находится трёхлетний мальчик, он снова вошёл в дом и вытащил ребёнка. Мальчик скончался.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области завели дело по факту гибели пенсионерки в крупном пожаре.

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